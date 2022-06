Localitzen l'anciana que havia estat raptada pel seu fill en uns tràmits a la Ciutat de la Justícia

L'home, de 62 anys, ha estat arrestat per detenció il·legal i la dona, de 93, ha estat retornada a la residència on viu

Actualitzada 04/06/2022 a les 10:37

Els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir divendres a la tarda l'anciana que havia estat raptada pel seu fill quan havia anat a fer uns tràmits amb una cuidadora a la Ciutat de la Justícia. La policia catalana va trobar la dona, de 93 anys, i el seu fill, de 62, en un CAP de Barcelona perquè l'anciana necessita medicació diària.L'home ha estat arrestat per un delicte de detenció il·legal i l'anciana ha estat retornada a la residència on viu. La dona va anar dijous a la Ciutat de la Justícia acompanyada d'una responsable de la residència on viu i el fill s'hi va presentar.Tot i l'oposició de la responsable de la residència, l'home es va endur per la força la seva mare i la residència va interposar una denúncia als Mossos per desaparició.