Una jove acusada de matar el seu ex-xicot el va trucar gairebé 500 vegades després de trencar

La parella vivia a la localitat pirinenca de Broto, a Osca

02/06/2022 a les 22:52

La jove acusada del presumpte assassinat del seu ex-xicot en la localitat pirinenca de Broto el va trucar gairebé cinc-centes vegades des que es va produir la ruptura de la relació, al setembre de 2019, fins al dia del crim, el 14 de febrer de 2020.



Així ho han assegurat avui, en la quarta sessió del judici amb jurat que se segueix en l'Audiència d'Osca contra Daniela V.G., els perits de la Guàrdia Civil que van analitzar el contingut dels telèfons de la parella així com la interrelació de comunicacions que es van produir entre tots dos i amb familiars i amics.Aquests experts han destacat que les converses per wassaps mostren la trajectòria prèvia als fets des del moment en què es va trencar la relació a causa d'una «infidelitat» reconeguda per la pròpia acusada fins al moment en el qual el jove Geovanny Valencia va morir després de ser apunyalat en quatre ocasions en el pit.Han indicat que el dia del crim, Daniela V.G., que s'enfronta a penes de 20 a 25 anys de presó, va trucar fins a 34 ocasions a la seva exparella enfront de les 10 efectuades per la víctima per a contestar-la.L'última trucada la va efectuar la processada des de l'apartament de la víctima i es va prolongar per espai de vint minuts, moment en el qual va arribar aquest a la seva casa i va ser presumptament atacat per sorpresa, sense capacitat de defensa, segons els investigadors.En el mòbil de l'acusada, els perits van trobar una fotografia feta prèviament en el dormitori de l'apartament i, al seu judici, és compatible amb el missatge esborrat que es va trobar en aquesta mateixa franja de temps en el telèfon del jove, trobat pels investigadors sobre el cadàver i amb taques de sang.Del contingut dels wassaps després de la ruptura, els especialistes evidencien que l'acusada estava «a sobre d'ell contínuament», mentre que en les respostes no s'aprecia una situació d'assetjament sinó d'intent de tallar la relació i d'evitar noves trucades.Han explicat, d'altra banda, que el jove amb el qual va mantenir una relació va arribar un moment en el qual aquest li va plantejar, quan ja havia trencat amb Geovanny, no tornar a mantenir relacions.Per aquesta raó, ha considerat «molt estrany» que l'acusada li enviés a aquesta persona un vídeo d'ella de contingut sexual.Aquests missatges mostren, a més, que el dia abans de tenir lloc el crim, Daniela V.G. li va demanar a la víctima les claus del seu apartament perquè volia «arreglar la casa».En resposta a una pregunta del jurat, han afegit que en els missatges de l'acusada, que va assegurar en la seva declaració ser víctima de maltractaments i tenir por de la seva exparella, «no hem percebut ni submissió voluntària d'ella respecte a ell, ni tampoc imposada».Posteriorment ha declarat com a perit un expert en criminalística de la Guàrdia Civil que va participar en la recollida de proves en l'escenari del crim, que, en la seva opinió, l'atac es va produir per sorpresa, sense un forcejament previ.Segons ha explicat, «sense donar-li temps a deixar anar les claus de la casa i mentre es despullava de la jaqueta, va rebre quatre punyalades, sense possibilitat de defensa».Prèviament a la pràctica de les proves pericials, ha declarat com a testimoni un amic de la víctima, que ha assegurat que amb el temps havia aconseguit millorar després de la ruptura, malgrat les «contínues trucades» que rebia d'ella.També han declarat els pares de la processada, que malgrat considerar a la víctima una «bona persona», han assegurat que tenia a vegades un comportament «gelós» respecte a la seva filla, i que això era motiu de tensions.La vista continuarà demà amb la declaració d'un testimoni de la defensa, el visionat de proves documentals i l'exposició de les conclusions de les parts.