L'acusat de matar el jove italià d'una coça al cap a Lloret de Mar, culpable d'assassinat

El jurat popular declara no culpable l'altre processat que afrontava 15 anys de presó com a còmplice

Actualitzada 03/06/2022 a les 20:58

El jurat popular havia de decidir si quan l'acusat va propinar la puntada de peu al cap de la víctima cap a les tres de la matinada ho va fer amb intenció de matar-lo o sabent que era «probable» que morís o si, per contra, va actuar sense voluntat d'acabar amb la seva vida. El veredicte, amb set vots a favor i dos en contra, ha conclòs que Rassoul Bissoultanov va agredir el turista italià amb l'objectiu de «fer-li el màxim mal possible» i atacant directament una zona vital, com és el cap. A més, conclouen que va a actuar a traïció (per això el declaren culpable d'assassinat i no d'homicidi) perquè en el moment de l'atac la víctima s'estava intentant aixecar de terra, amb el cap girat cap a l'altre costat i afectat pel consum d'alcohol: «No va tenir cap opció de defensar-se en cap moment». El jurat popular també ha subratllat que l'acusat tenia coneixements de tècniques de combat i de lluita i que, per això, sabia que «era perillós focalitzar l'acció a una àrea del cos perillosa»: «Era conscient de quin podia ser el resultat final». Sí que hi ha hagut unanimitat entre els nou membres del jurat popular a l'hora de decidir que l'altre acusat és no culpable. De fet, la fiscalia i l'acusació popular en nom de l'ajuntament no l'acusaven. Sí que demanaven fins a 15 anys de presó l'advocat de la família de la víctima i la Fecasarm. L'advocat de la defensa, Sergio Noguero, demanava l'absolució. El veredicte descarta que, mentre l'altre acusat agredia la víctima, aquest processat impedís que el poguessin ajudar i es dediqués a cobrir els moviments del seu amic «col·laborant de forma voluntària en la mort» del jove: «No coneixia les intencions de Rassoul Bissoultanov. Després de la lectura del veredicte, el jurat popular s'ha dissolt. El fiscal Víctor Pillado i les acusacions en nom de l'ajuntament de Lloret i de la Fecasarm han demanat que condemnin Bissoultanov a 24 anys de presó. Una pena que està en la meitat superior de la pena que es pot imposar per un delicte d'assassinat. Ho justifiquen pel «menyspreu» cap a la vida de la víctima amb la que va actuar. L'advocat de la família del jove italià, Francesc Co, ha demanat la pena màxima: 25 anys. La defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, ha demanat la pena mínima per aquest delicte, que és de 15 anys i sosté que no hi ha cap altre element (més enllà de la traïdoria sobrevinguda que ja és el que fa que sigui assassinat) que justifiqui elevar la condemna. A més, ha anunciat que presentarà recurs contra la sentència, un cop estigui dictada. El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència. En llibertat

Bissoultanov va arribar al judici en llibertat i continuarà estant-ho almenys fins que hi hagi sentència. El motiu, és que ha superat els quatre anys màxims en presó preventiva que preveu la llei, entre els 3 anys i 10 mesos que va estar empresonat a Figueres i els mesos que ho va estar a Itàlia quan el van reclamar per jutjar-lo allà pels mateixos fets a través d'una ordre europea de detenció i entrega. Valoració de la Fecasarm

La Fecasarm i Spain Nightlife valoren positivament el veredicte i consideren que «s'ha fet justícia». El secretari general de la patronal de l'oci nocturn, Joaquim Boadas, considera que la decisió del jurat popular llançarà un missatge clar d'avís cap a les persones que tinguin comportaments inadequats quan surten de nit. A més, també ha exposat que ha sol·licitat que el processat indemnitzi amb 30.000 euros la discoteca pel dany a la seva imatge i amb 10.000 euros cada associació per destinar-ho a campanyes de conscienciació i prevenció de la violència en l'oci nocturn.

El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat Rassoul Bissoultanov, l'acusat de matar el turista italià d'una puntada al peu al cap a la discoteca St. Trop de Lloret de Mar (Selva) el 12 d'agost del 2017. No ha estat un veredicte per unanimitat. Set dels membres del jurat han considerat provat que li va propinar la coça a traïció, quan la víctima estava a terra i sense poder-se defensar. Sí que han decidit unànimement que l'altre acusat, per a qui dues acusacions demanaven fins a 15 anys de presó com a còmplice, no va participar en l'agressió mortal. El fiscal i dues de les acusacions demanen 24 anys de presó per a Bissoultanov i la família de la víctima 25. La defensa sol·licita 15 anys, la mínima per aquest delicte.