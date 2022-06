Vigo: Detenen a una dona per agredir a un policia que li va demanar utilitzar mascareta dins d'un autobús

En primera instància va fingir no entendre ni espanyol i anglès

Actualitzada 01/06/2022 a les 17:52

Una dona de nacionalitat austríaca i 45 anys d'edat, ha estat detinguda a Vigo per la suposada comissió d'un delicte d'atemptat i desobediència greu després de negar-se a posar-se la mascareta en un autobús i agredir a un agent de la policia.Tal com ha informat la Policia Local en un comunicat, els fets van tenir lloc durant la tarda del passat dilluns, sobre les 17,30 hores, quan el conductor de la línia d'autobús París-Porto va sol·licitar assistència a causa d'un conflicte amb una passatgera.Una vegada allí, el professional va explicar que aquesta dona havia pujat a Santiago de Compostel·la sense fer ús de la mascareta, ingerint aliments i begudes. En indicar-li que havia d'utilitzar-la, com feia la resta d'usuaris, es va negar, començant a insultar al conductor.Els agents es van dirigir a la dona, que fingia no entendre ni l'espanyol ni l'anglès. Per això, va ser desallotjada de l'autobús, on va canviar la seva actitud i va ser informada que si mantenia la seva postura seria traslladada a dependències judicials.En aquest moment, la dona va començar a cridar i a increpar als actuants, arribant a agredir a un dels agents, per la qual cosa va ser detinguda per la suposada comissió d'un delicte d'atemptat i desobediència greu.