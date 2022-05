L'Índia: Una dona mata els seus sis fills llançant-los a un pou

Després va intentar suïcidar-se sense aconseguir-ho

31/05/2022 a les 18:26

Sis nens menors de deu anys van morir quan la seva mare, que va tractar després de suïcidar-se, els va llançar a un pou en l'oest de l'Índia, un succés que es va desencadenar aparentment després d'una discussió amb el seu marit.La mort dels nens va passar el dilluns a Mahad, al districte de Raigad a l'estat de Maharashtra, quan la mare va llançar a les seves cinc filles i un fill en un pou d'uns sis metres de profunditat, segons va informar la Policia de la localitat al diari Times of India.«Els cossos dels nens van ser retirats del pou a les 22.00 (del dilluns) i van ser enviats a un centre de salut per a l'autòpsia», van detallar les fonts policials, segons recull aquest dimarts el diari indi.Si bé encara es desconeix el motiu del crim, «se sospita que una disputa amb el seu marit alcohòlic li va portar a prendre aquest pas dràstic», va anotar la Policia, que va afegir que la dona es troba en la comissaria «però no està en condicions de revelar res».La mare, de 30 anys, també va intentar posar fi a la seva vida en llançar-se al pou, però va ser rescatada per uns veïns, que es troben traumatitzats pels ocorregut, d'acord amb fonts de la localitat al mateix diari.Fins a març de 2017, quan un projecte de llei va despenalitzar els intents de suïcidi, aquesta pràctica es considerava un acte criminal al país asiàtic, condemnable amb fins a un any i mig de presó i multa econòmica.En 2020, més de 153.000 persones es van suïcidar a l'Índia, gairebé un 10% més que el 2019, quan es van registrar uns 139.000 suïcidis, segons dades de l'últim informe emès pel Buró Nacional de Registre de Crims (NCRB, en anglès).Organismes com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) remarquen que les morts per suïcidi mai tenen un únic detonant, sinó que són el resultat de factors psicològics, biològics i socials que tenen tractament.