Cadena perpètua per a un infermer italià que va matar a set ancians en una residència

Les morts van tenir lloc entre 2017 i 2019 a causa de la subministració d'insulina i psicofàrmacs

Actualitzada 01/06/2022 a les 17:58

El tribunal de la ciutat italiana de Macerata (centre) va condemnar aquest dimecres a cadena perpètua a un infermer per matar a set persones en una residència d'ancians i intentar-lo amb altres quatre mitjançant la subministració de psicofàrmacs.La cort ha considerat culpable en primera instància a l'infermer Leopoldo Wick, de 59 anys i natural d'Ascoli Piceno, a la regió de les Marques (nord), de l'homicidi de set ancians i intentar-lo amb altres quatre en la residència del poble d'Offida.Les morts van ocórrer entre 2017 i 2019 a causa de la suministración d'insulina i psicofàrmacs als ancians als quals havia de cuidar en la residència, segons informen els mitjans.En concret, ha estat acusat d'«administrar repetides i indegudes dosis de fàrmacs com la promazina, la insulina o anticoagulants» a nivells «no necessaris, elevats o absolutament contraindicats». Els jutges li han atribuït set dels vuit casos d'homicidi que se li imputaven.En el veredicte que estableix la seva cadena perpètua, el tribunal de Macerata ha acceptat l'agreujant d'haver comès els crims recorrent a «mitjans insidiosos», és a dir, que causen mal sota una aparença inofensiva, com a fàrmacs com la insulina. L'infermer ha defensat sense èxit la seva innocència durant el judici.