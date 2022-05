Mor un advocat al qual van cremar i van tancar a un pou a Gran Canària

El presumpte agressor s'encarregava del manteniment de la finca

Actualitzada 31/05/2022 a les 20:37

L'advocat penalista Juan Betancor, de 72 anys, ha mort aquest dimarts a conseqüència de les ferides patides després de ser agredit diumenge passat per un home que residia en la seva finca, en Santa Brígida (Gran Canària), i que presumptament li va calar foc i li va tancar en un pou, han informat a Efe fonts de la Policia Local.Les fonts han assenyalat que l'advocat primer va ser traslladat a l'Hospital de Gran Canària Doctor Negrín, en la capital de Gran Canària, i posteriorment a un centre de la península, a causa de la gravetat de les cremades patides.El presumpte agressor, detingut diumenge passat en Santa Brígida per efectius de la Policia Local, passarà a disposició judicial aquest dimecres, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Canàries.El detingut, de 72 anys també i natural de Cap Verd, al qual Betancor va recollir en la seva finca del Gamonal fa uns deu anys, va reconèixer els fets després de la seva detenció el diumenge, si bé no va voler donar detalls del succeït, han assenyalat les fonts de la Policia Local.Les fonts han detallat que el presumpte agressor havia discutit amb el lletrat feia dies i que va ser la Guàrdia Civil la que va alertar als agents de la Policia Local perquè procedissin a la seva detenció, ocorreguda a uns 500 metres de l'habitatge de l'advocat.Tanmateix, han precisat que l'entrada del pou on es trobava l'advocat havia estat tapada suposadament pel presumpte agressor, que s'encarregava del manteniment de la finca.