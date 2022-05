La justícia estableix que no està emparat pegar un fill per corregir-lo

El Suprem determina que l'exercici de la patria potestat no permet agredir un fill i causar-li lesions

Actualitzada 31/05/2022 a les 18:26

El Tribunal Suprem ha establert que l'exercici de la pàtria potestat no empara que un pare o mare pugui pegar a un fill causant-li ferides o lesions per a corregir un determinat comportament.El Ple de la Sala penal ha avançat la part dispositiva d'una sentència, el contingut de la qual es coneixerà en els pròximes dies, en la qual rebutja el recurs del condemnat contra la resolució de l'Audiència de Valladolid que havia ratificat al seu torn la sentència en origen del Jutjat penal 1 d'aquesta ciutat.Aquest Jutjat va condemnar al pare per un delicte de maltractament en l'àmbit familiar a quatre mesos de presó i li va imposar la prohibició d'estar un any i quatre mesos sense acostar-se a la seva filla.I ara el Suprem avala aquesta sentència en manifestar que el dret de correcció dels pares cap als fills en l'exercici de la pàtria potestat no empara accions causants de ferides o lesions al menor.Els fets van passar el 8 de juny de 2019 quan l'acusat, que té règim de custòdia compartida amb els nens, es trobava en el seu domicili amb els menors.En un moment donat i com vulgui que la seva filla de 4 anys no volia dormir i no parava de plorar, l'acusat li va propinar un fort assot en les natges que li va produir dues ferides, una de 7 per 4 centímetres i una altra més tènue de 3 per 2 centímetres.L'acusat va admetre en el judici que aquella nit la seva filla va tenir una marraneria, que ell estava molt cansat i nerviós i que com que no sabia com tallar la marraneria li va donar uns assots en el cul per a intentar calmar-la, tres o quatre, si bé la força va ser molt poca i amb la roba posada mentre la nena estava tombada.I en el seu recurs davant l'Audiència, el seu defensa va plantejar que aquestes marques que presentava la menor en els glutis eren producte d'una dermatitis provocada per la nena en gratar-se durant la marraneria.Però, mancant conèixer els arguments del Suprem, l'Audiència ja va deixar clar en la seva resolució, a la qual ha tingut accés Efe, que en els informes mèdics no hi ha referència a dermatitis o gratat com a origen d'aquesta lesió.Sobre aquest tema, la mèdic forense va afirmar en el judici que no eren ferides de gratat sinó d'un cop amb la mà, quedant marques dels dits segons s'aprecia en les fotografies.D'aquesta manera, l'Audiència conclou que «el resultat lesiu de les equimosis en els glutis, patit per la menor, ha quedat constatat mitjançant l'informe d'urgències, l'informe del mèdic forense i les fotografies aportades».