València: Detenen a un jove per apunyalar amb un ganivet a la mà del seu pare i després colpejar-li el cap

Quan van arribar els agents de la Policia Nacional van trobar la víctima sagnant abundantment

Actualitzada 30/05/2022 a les 20:37

Els fets van passar sobre les 23.00 hores del divendres quan els policies van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudissin a un domicili del districte valencià de Trànsits, on presumptament un fill hauria apunyalat al seu pare.Els agents es van dirigir ràpidament al lloc i una vegada allí, en els voltants del portal, van observar a un home sagnant abundantment pel cap.Els policies van esbrinar que, minuts abans, hauria discutit amb el seu fill en l'habitatge familiar i, en un moment donat, el jove s'hauria acostat al progenitor amb un ganivet, advertint que l'anava «a matar», i li va clavar l'arma blanca a la mà esquerra.Després d'un forcejament, el pare va caure a terra, moment en el qual el fill li hauria propinat puntades i colpejat al cap amb un amortidor de maleter. Després de l'agressió, el jove va fugir del domicili.Els policies van sol·licitar assistència sanitària per a la víctima, que va ser atesa in situ, on li van col·locar quatre grapes en la bretxa que presentava al cap i posteriorment va ser traslladeu a un centre hospitalari.Els agents van donar diverses batudes per la zona a fi de localitzar al sospitós, que finalment va ser trobat en l'avinguda Burjassot, on va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de lesions. L'arrestat, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.