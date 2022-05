Toledo: Un jove es cola a una missa amb un patinet elèctric i es posa a donar voltes per l'església

El sacerdot va continuar la cerimònia mentre l'amic de l'infractor gravava l'escena

Actualitzada 30/05/2022 a les 18:38

Un jove ha entrat a l'interior de la Basílica de La nostra Senyora del Prat de Talavera de la Reina (Toledo) amb un patinet elèctric i s'ha posat a donar voltes pel temple mentre el sacerdot es trobava en plena celebració de l'eucaristia, segons s'observa en un vídeo que ha circulat en els últims dies en les xarxes socials.En les imatges s'aprecia que el jove recorre una de les naus laterals per a després creuar per davant de l'altar davant l'estupefacció dels feligresos que es trobaven en aquest moment en el temple. Mentre fa aquesta gamberrada, es pot escoltar amb claredat el riure de l'amic que li grava escena.Pesi al moment surrealista al qual s'estava enfrontant, el sacerdot no perd els nervis i segueix amb la seva cerimònia religiosa. Els fets van ocórrer dijous passat dia 26.Aquesta gràcia podria sortir-li cara a aquest jove. VOX Talavera ha presentat una denúncia contra els responsables d'aquest acte per suposats delictes contra la llibertat de consciència, els sentiments religiosos, el respecte als difunts i la seguretat viària, segons ha publicat La Tribuna de Toledo.En declaracions a aquest mitjà, el portaveu de VOX Talavera, David Moreno, ha demanat que s'iniciïn les corresponents diligències per a identificar als autors. «Cap gamberrada justifica la falta de respecte a un temple catòlic, atemptant contra els sentiments religiosos», ha afirmat.