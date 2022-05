Alcoi: Detenen a cinc persones d'una família per apunyalar a un home a la sortida d'una discoteca

L'agressor va ser expulsat del local pel seu «violent estat» i va tornar acompanyat de 4 persones més

Actualitzada 30/05/2022 a les 18:47

La Policia Nacional va tenir coneixement dels fets a través d'un avís del Centre d'Emergències 112 que alertava d'una baralla en via pública i que un dels implicats havia resultat ferit amb una arma blanca. Dotacions de Policia Nacional, Policia Local i del SAMU van acudir al lloc.Després de prestar una primera assistència a la víctima per arma blanca, la unitat sanitària desplaçada va comprovar que el ferit presentava en el pit una ferida sagnant i el seu estat era crític, per la qual cosa se li va traslladar d'urgència a l'Hospital de la localitat, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.Una vegada a l'hospital, els facultatius mèdics van avaluar l'estat de gravetat del ferit i van decidir traslladar-lo a l'Hospital General d'Alacant, on va ser intervingut quirúrgicament d'urgència. Finalment, es va aconseguir estabilitzar-lo.Els agents adscrits a la Brigada Local de Policia Judicial han iniciat les gestions per a aconseguir identificar als autors dels fets. Per a això, han recaptat els testimoniatges dels agents que han intervingut i dels testimonis dels fets.Així mateix, han recopilat arxius de vídeo de les càmeres de seguretat de comerços pròxims i de joves que es trobaven presents a la baralla i que l'havien gravat amb els seus propis telèfons mòbils.Després d'aquestes perquisicions, els agents han identificat als presumptes agressors, així com els motius que van conduir als mateixos a cometre els fets i el rol que va exercir cadascun dels implicats. Tot això, després d'una «fidedigna reconstrucció» de l'atac.Segons ha revelat la recerca, els fets s'han iniciat a l'interior d'una discoteca d'Alcoi, on un dels acusats ha agredit a un individu que es trobava en companyia de la víctima que posteriorment va ser apunyalada. L'agressor va ser expulsat del recinte pels porters del local, a causa del «violent estat» en el qual es trobava.Després de la seva expulsió de l'establiment d'oci, l'acusat es va mantenir a l'espera en l'exterior. A la sortida de les persones a les quals presumptament va atacar, el sospitós va tornar a agredir a una d'elles, i els porters van intervenir novament per a dissuadir la baralla.Posteriorment, aquest home va fugir del lloc cap al seu domicili, on, pel que sembla, va relatar als seus familiars l'enfrontament. Després d'això, juntament amb quatre d'ells, es va personar de nou en la sortida del local i un d'aquests va assestar diverses punyalades en el pit a la víctima, la qual cosa li va causar lesions de «extrema gravetat».Els quatre detinguts majors d'edat, de nacionalitat espanyola i amb edats compreses entre els 20 i 52 anys d'edat, estan sent investigats per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa i han passat a la disposició dels Jutjats d'Instrucció d'Alcoi.A més, s'ha decretat l'ingrés a la presó preventiva per a un d'ells, en concret per al presumpte autor material de les lesions. La resta d'acusats ha quedat en llibertat amb càrrecs, encara que s'han acordat les degudes mesures cautelars de prohibició d'aproximar-se i comunicar-se amb la víctima.Quant al menor d'edat implicat en els fets, ha estat posat a la disposició del Fiscal de Menors de l'Audiència Provincial d'Alacant, sota la mateixa imputació.