Una dona mor presumptament apunyalada pel seu marit a Málaga

Actualitzada 29/05/2022 a les 11:15

Una dona ha mort aquest diumenge al nucli de població de Benajarafe, al municipi malagueny de Vélez-Màlaga, després que presumptament fos apunyalada pel seu marit.Fonts del servei d'emergències 112 Andalusia han informat a EFE que al voltant de les 0.40 hores han rebut una trucada de la pròpia víctima en què alertava que estava sent agredida al seu domicili, a la urbanització La Sirena.Sembla que, segons els efectius policials que s'han desplaçat al lloc del succés, la víctima presentava diverses ferides d'arma blanca.Si es confirma la naturalesa masclista del crim aquesta seria la quarta víctima d'aquest any a Andalusia -la tercera aquesta setmana-, la número 17 a tot Espanya des de començament d'any i la número 1.146 des del 2003.El 016 atén totes les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia i en 52 idiomes diferents, igual que el correu 016-online@igualdad.gob.es; també es presta atenció mitjançant WhatsApp a través del número 600000016, i els menors poden adreçar-se al telèfon de la Fundació ANAR 900 20 20 10.En una situació d'emergència, es pot trucar al 112 o als telèfons de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062), i en cas de no poder trucar es pot recórrer a l'aplicació ALERTCOPS, des d'on s'envia un senyal d'alerta a la policia amb geolocalització.