Detingut l'autor de l'atropellament mortal d'una parella a València

El conductor va donar positiu a les proves d'alcoholèmia i consum de drogues que li va realitzar la Policia Local

Actualitzada 29/05/2022 a les 17:34

Un home ha estat detingut per l'atropellament mortal de dos joves, un home i una dona, al municipi valencià de Canals, que es disposaven a travessar un carrer quan van ser atropellats pel conductor, que havia agafat el vehicle per buscar els implicats en una discussió en què havia participat en un pub de la localitat aquella mateixa nit i que no tenien relació amb les víctimes.Com a conseqüència de l'impacte, el vehicle va caure uns 100 metres sota un pont i el conductor, d'uns 50 anys, va intentar abandonar el lloc, però va ser detingut per la Policia Local, que li va practicar les proves d'alcoholèmia i consum de drogues i va donar positiu , han informat a EFE fonts policials.La parella morta, de 31 i 33 anys, era d'Hondures, tenia un fill de poca edat i residia des de feia poc temps al municipi, segons ha explicat a l'alcaldessa de Canals, Mai Castells, que ha ofert tota l'ajuda necessària la família de les víctimes i ha decretat tres dies de dol a la localitat.Els serveis sanitaris han intentat reanimar el noi, sense èxit, i han atès la noia fins a l'arribada d'una ambulància, que l'han traslladat en estat molt crític a l'Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, on ha mort al voltant de les 9 del matí .No hi ha hagut més ferits en l'accident, que va passar entre les 3 i les 4.30 hores d'aquesta matinada, malgrat que la parella anava amb un grup d'unes deu persones que es disposava a travessar el carrer on hi ha el pub on anteriorment s'havia produït una discussió en què està implicat el presumpte autor dels fets i que havia estat agredit en el transcurs d'aquesta baralla.Sembla que la parella va ser dels primers vianants del grup que va començar a travessar el carrer València, una de les més cèntriques del municipi, quan el vehicle, que conduïa en direcció contrària, els va atropellar.La Policia Local ha assenyalat que, en el moment de la detenció, el conductor, també veí de Canals, era conscient del que havia passat i que la seva intenció era causar mal a unes persones amb qui moments abans havia mantingut una discussió en un pub situat al mateix carrer de l'atropellament, sense relació amb la parella morta.La Policia de Canals i la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació, estan demanant totes les dades relacionades amb el succés.L'Ajuntament de Canals ha decretat tres dies de dol després del «fatídic succés» que «s'ha cobrat dues vides innocents», segons ha publicat a les seves xarxes socials.Els tres dies de dol començaran aquest dilluns, com a símbol de condol per la mort de la parella i en suport a les famílies afectades per la tragèdia, segons el consistori, que ja s'hi ha posat en contacte per prestar-los l'ajuda que necessitin.