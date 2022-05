A judici l'acusat de matar un turista d'una puntada de peu a Lloret de Mar el 2017

La mort d'un jove turista italià a la discoteca St Trop de Lloret de Mar (Selva) la matinada del 12 d'agost del 2017 arriba a judici aquesta setmana a l'Audiència de Girona. El fiscal demana 24 anys de presó per assassinat per a l'acusat del crim i sosté que va actuar «amb intenció» de matar la víctima o sabent que clavant-li una puntada de peu al cap li podia causar la mort. La fiscalia no acusa un segon processat per a qui dues acusacions (la família de la víctima i la Fecasarm) demanen fins a 15 anys de presó perquè creuen que va ser còmplice del crim. Està previst que el judici comenci dilluns amb la tria del jurat popular i que els acusats declarin dimecres a la tarda.

El crim que va acabar amb la vida del turista italià va tenir lloc la matinada del 12 d'agost del 2017. Segons recull l'escrit del fiscal, la víctima feia una setmana que havia arribat a Lloret de Mar en companyia de sis amics per passar-hi uns dies de vacances.

La nit del crim, el grup va sortir de festa i va arribar a la discoteca St. Trop cap a mitjanit. El fiscal apunta que el local no comptava amb cap vigilant de seguretat «per a la protecció dels clients del local».

Cap a les dues de la matinada, i quan alguns dels amics de la víctima ja havien marxat, va entrar el local l'acusat acompanyat de dues persones més.

A les tres de la matinada, el grup de la víctima –format per cinc turistes italians- i el de l'agressor es van trobar a la pista de ball. El fiscal Víctor Pillado concreta que «per causes que es desconeixen» l'acusat va donar una primera empenta al jove italià, que va reaccionar tornant-li. Llavors, l'investigat «va reaccionar clavant-li un cop fort de puny a la zona del cap, que el va fer caure a terra de manera immediata per la força de l'impacte».

Quan el turista italià estava a terra i no es podia defensar, continua relatant l'acusació pública, l'investigat «li va propinar una forta patada dirigida de manera intencionada a la zona del cap que li va provocar inexorablement la mort» per un traumatisme craonioencefàlic. A la víctima el van traslladar a l'hospital Trueta de Girona, on van certificar la seva mort unes hores després.

El fiscal l'acusa d'assassinat perquè considera que va actuar «amb intenció» de matar la víctima o essent «coneixedor» que amb la puntada de peu al cap li podia causar la mort. A més, també argumenta que el jove italià no es va poder defensar perquè estava «postrat a terra» intentant incorporar-se i atordit pel cop de puny que havia rebut.

També exposa que la víctima havia ingerit alcohol, cosa que disminuïa més la seva capacitat de reacció, i argumenta que l'acusat «tenia coneixement de tècniques per colpejar per ser esportista de lluita lliure». «La zona del cos atacada era idònia per causar la mort de la víctima, com va succeir», conclou l'acusació pública.

El fiscal demana que condemnin l'acusat a 24 any de presó pel delicte d'assassinat. I que quan hagi complert la condemna, se'n passi 9 més en llibertat vigilada. En matèria de responsabilitat civil, recull que l'acusat haurà d'indemnitzar amb 240.000 euros els pares i la germana de la víctima.

El fiscal, però, també fa responsables civils tant la discoteca com la seva companyia d'assegurances. I al seu escrit, de fet, recull que la pòlissa ja ha abonat més de 180.000 euros a la família del turista italià.

L'Ajuntament de Lloret de Mar, que també es va personar com a acusació, manté la mateixa tesi que el fiscal.

La defensa d'aquest acusat, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, sosté que no tenia intenció de matar la víctima ni es podia imaginar el desenllaç tràgic quan li va propinar la coça al cap durant una baralla.

Còmplice

Dues acusacions més, però, acusen un altre jove que s'enfronta a 15 anys de presó. La família de la víctima sosté que aquest processat va evitar que els amics del difunt demanessin auxili: «Els va neutralitzar colpejant-ne algun i fins i tot agafant pel coll a la mateixa víctima». L'acusació particular apunta que, amb la seva actuació, va fer que l'autor material «actués amb més facilitat» a l'hora de propinar la puntada de peu mortal al turista.

L'acusació popular, en nom de la patronal de l'oci nocturn Fecasarm i l'associació Spain Nightlife, considera que l'atac mortal es va produir «gràcies a la inestimable ajuda» d'aquest altre acusat, que va contribuir «de manera activa i conscient» a que es produís el «desenllaç fatal». Demanen 12 anys i mig com a còmplice de l'assassinat.

L'advocat de la defensa, Sergio Noguero, demana l'absolució i considera que no va tenir cap implicació en el crim.

En llibertat

El cas arriba a judici gairebé cinc anys després dels fets i amb els dos acusat en llibertat provisional. La secció quarta de l'Audiència de Girona havia assenyalat el judici per a finals de l'any passat però es va haver de suspendre perquè van arrestar el principal acusat a Alemanya i tenia pendent una ordre europea de detenció i entrega dictada per la justícia italiana perquè el volien jutjar al país. Va estar a punt però també va quedar en llibertat a Itàlia abans del judici i va decidir tornar al país i entregar-se a l'Audiència. Monguilod apuntava que és el tribunal competent perquè és el lloc on van passar els fets i considerava que a Itàlia no hauria tingut un judici «just».

Segons el guió, el judici començarà dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. Els acusats declararan al final de tot i està previst que sigui dimecres a la tarda. Dijous serà el moment de les conclusions i els informes i l'entrega de l'objecte del veredicte al jurat popular que es retirarà a deliberar.