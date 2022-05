Mor apunyalat un home a l'interior d'una furgoneta abandonada a l'Hospitalet de Llobregat

La víctima, de 44 anys, va ser agredida ahir divendres a la nit per uns desconeguts

Actualitzada 28/05/2022 a les 10:38

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per ferides d'arma blanca d'un home a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).L'avís del succés es va rebre ahir divendres a les 22:57 hores a l'avinguda de Catalunya, al barri de la Florida. La víctima es trobava a l'interior d'una furgoneta abandonada quan va ser agredida amb arma blanca per uns desconeguts, que van fugir ràpidament del lloc dels fets.L'home, de 44 anys, va resultar ferit molt greu per les ganivetades i va ser traslladat d'urgència a un centre hospitalari de Barcelona, on ha mort aquesta matinada. Els Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud han obert una investigació per esbrinar l'autoria d'aquesta agressió mortal.