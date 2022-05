Detingut l'autor de l'atac amb arma blanca a un jove a Toledo

L'arrsetat ha estat detingut a casa seva, en què ha estat trobat amb restes de sang

Actualitzada 28/05/2022 a les 19:42

La Guàrdia Civil ha detingut un jove de 19 anys com a presumpte autor de l'atac amb arma blanca a un altre de 25 la matinada passada a Nambroca (Toledo), que ha hagut de ser traslladat i intervingut a l'Hospital Universitari de Toledo.El jove ha estat detingut per agents de la Policia Judicial del càrrec d'Orgaz (Toledo) com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i s'ha recuperat l'arma amb què suposadament va perpetrar l'atac, han informat fonts del institut armat.Va ser arrestat a casa seva, en què ha estat trobat amb restes de sang pels agents que han procedit a la detenció, una vegada que l'autoritat judicial ha autoritzat la seva entrada a la casa, han explicat les fonts.El succés ha passat passades les 6.00 hores de la matinada a la via pública, després d'una discussió entre els dos implicats.