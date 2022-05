Desmantellat un laboratori que fabricava 10.000 pastilles d'èxtasi a l'hora a Múrcia

La intervenció ha provocat la detenció de 35 persones

Agents de la Policia Nacional han desmantellat a la localitat murciana de La Unión un laboratori clandestí, en què han trobat una màquina «entauladora» capaç de fabricar 10.000 pastilles d'èxtasi a l'hora.També van trobar dues impressores 3D amb què confeccionaven els motlles i anagrames de les mateixes, segons han informat fonts d'aquest cos policial.L'operació s'emmarca dins d'una investigació iniciada el 2021 i desenvolupada en quatre fases, que ha suposat la desarticulació d'una organització criminal assentada al llevant espanyol i dedicada a l'elaboració, l'adulteració i la distribució posterior de substàncies estupefaents de síntesi.Ha finalitzat amb la detenció de 35 persones i amb la intervenció de 158.000 pastilles d'èxtasi i més de 40.000 euros.El març de 2021 els agents van tenir coneixement de l'existència d'aquesta organització criminal, que adquiria grans quantitats de substància estupefaent de síntesi en diferents punts de la geografia espanyola per a la posterior adulteració i distribució en forma de pastilles, que fabricaven mitjançant eines sofisticades en laboratoris clandestins.Les gestions policials van permetre acreditar que l'organització tenia una estructura piramidal, amb un clar repartiment de funcions conegudes per tots els membres i desenvolupades de manera coordinada i subordinada per ells.A aquesta última fase desenvolupada a Múrcia amb el desmantellament del laboratori clandestí -en què han estat detingudes nou persones i intervingudes 5.000 pastilles d'èxtasi-, li han precedit tres més, dutes a terme entre setembre del 2021 i abril del 2022.A la primera, desenvolupada el setembre del 2021, els agents van detenir vuit persones i van intervenir 153.000 pastilles d'èxtasi MDMA -així com diferents quantitats d'heroïna i cocaïna-, 30.200 euros en efectiu i una arma de foc.Com a resultat de la segona fase, desenvolupada a mitjans de novembre de 2021, van ser detingudes 16 persones més i es van realitzar vuit registres en què es van localitzar nombroses armes i munició, 10.700 euros en efectiu, i joies procedents de robatoris comesos per membres de la organització.Finalment, en una tercera fase -realitzada l'abril passat- els agents van detenir el líder de l'organització i la seva parella sentimental quan transportaven 7.730 grams d'speed i 2.770 grams d'èxtasi, des de la capital d'Espanya fins a la província de Múrcia.Després de la detenció del seu líder, els investigadors van detectar que els membres de l'organització tractaven de substituir la seva figura buscant nous proveïdors de substància que posteriorment adulterarien i distribuirien en forma de pastilles al mercat il·lícit.Per tot això, i amb l'objectiu de desarticular completament l'entramat, els agents van realitzar un dispositiu policial a principis de maig que va finalitzar amb la detenció de nou persones i la pràctica de nou registres simultanis a diferents localitats murcianes.A més, fruit dels diferents registres, els agents van localitzar més de 5.000 pastilles d'èxtasi amb alguns dels anagrames referits, 1.500 grams de cocaïna, 500 grams de ketamina, 900 pastilles de diferents medicaments, 5.000 euros en efectiu i un vehicle.