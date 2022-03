La vídua de l'home que va morir per l'atac de sis gossos afirma que ja ho havien intentat abans

La fiscalia demana 15 anys de presó i 2 anys i 3 mesos per als propietaris dels animals

28/03/2022 a les 20:55

La vídua i filles de l'home de 74 anys mort a l'octubre de 2016 per múltiples dentades de sis gossos perillosos al Pinós (Alacant) han assegurat que aquests animals havien protagonitzat diversos atacs els mesos anteriors sense que els amos ni les autoritats posessin mitjans per a evitar que es repetís.Així ho han posat de manifest en la primera de les dues jornades del judici en el jutjat penal número 7 d'Alacant contra els dos propietaris dels sis gossos creui de American Stanford i Boxer, l'home J.D.P. m., i la dona S.G.A.L'acusació particular i la fiscalia demanen 15 anys de presó i 2 anys i 3 mesos respectivament per a tots dos per homicidi en creure que incomplien les normes de seguretat al no portar morrió, no evitar que els animals sortissin sols al carrer i mancar de llicència per a tenir aquest tipus de races.La vídua de la víctima mortal, José S.P., ha explicat al jutge que el seu marit va ser atacat pels sis gossos a les portes de la seva casa en la pedania El Faldar del Pinós quan tornava de caminar pel camp i que sobre ella mateixa es van dirigir dos animals, però que va tenir el temps just de resguardar-se dins del seu domicili.El seu marit no ho va aconseguir, va ser envestit i va rebre múltiples mossegades per tot el cos que li van causar la mort uns dies després a l'hospital d'Elda, on els metges van explicar que la defunció era a conseqüència de les ferides.La vídua ha sostingut que els gossos van atacar amb gran violència i que van arrossegar uns 20 metres al seu marit, les ferides del qual eren de tal gravetat («estava en carn viva») que durant els dies en què va estar ingressat abans de morir «ni parlava ni coneixia a ningú».Igual que les tres filles, la vídua de José S.P. ha manifestat que uns dies abans dos dels sis gossos havien mossegat a un altre veí, Ginés; i que dos mesos abans l'havien intentat fer a la parella d'aquest últim, Maricarmen, que només es va salvar perquè va aconseguir ficar-se en el cotxe mentre que els animals havien tingut una violenta baralla entre ells.Segons la seva versió, els gossos no estaven lligats i sortien de la finca «quan i per on volien» pel fet que la tanca estava deteriorada per diversos llocs i no era reparada malgrat que els amos eren coneixedors del perill.El veí mossegat, Ginés, que és cònjuge d'una cosina germana del pare de l'acusat, ha confirmat que va ser atacat uns dies abans però ha assegurat no recordar si van ser els mateixos gossos del seu familiar o altres que pogués haver-hi per allí, i tampoc guarda en la memòria si va ser atès en un primer moment de les ferides per la vídua i el seu marit (atacat dies després), com aquesta sí que assegura.La seva parella, Maricarmen, ha relatat que els gossos del seu familiar li «van intentar» mossegar un matí que es dirigia a comprar però que va poder refugiar-se en el seu cotxe.J.D.P. m. i S.G.A. han mantingut en les seves declaracions que encara que en la cartilla de cans diu que els gossos són encreuament de Boxer i American Stanford, en realitat no són d'aquesta última raça sinó que tenen «un lleuger parentiu», per la qual cosa desconeixien que anessin perillosos.També han coincidit que ningú els havia dit abans que calia contractar una assegurança específica per la perillositat ni expedir una llicència específica, i han negat atacs anteriors.Segons les seves versions, en el moment del succés J.D.P. havia entrat a la casa per a treure uns cafès a la terrassa i durant aquests «20 o 30 segons» que va trigar, els gossos van sortir del recinte per una zona de la tanca que un desconegut havia trencat.