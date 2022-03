Una policia fora de servei salva una dona gran al metro de Barcelona

L'anciana estava inconscient, no respirava i no responia a estímuls

Actualitzada 28/03/2022 a les 10:42

Una agent de la Policia Nacional fora de servei va salvar la vida el cap de setmana passat a una anciana al metro de Barcelona, ​​després de practicar-li maniobres de reanimació quan aquesta estava inconscient, no respirava i no responia a estímuls.Segons informa aquest dilluns la Policia Nacional, l'agent fora de servei es dirigia el cap de setmana passat a casa seva amb metro quan va sentir crits d'ajuda procedents de l'interior d'un dels vagons del comboi.Després d'anar cap a demanda d'auxili, la policia va trobar una dona septuagenària amb el rostre blavós, inconscient i sense respirar, de manera que li va practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar, fins que va arribar al lloc una ambulància medicalitzada amb suport vital avançat.L'agent de la Policia Nacional va mantenir en tot moment aquestes maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal sanitari.Així mateix, i a petició dels sanitaris, va col·laborar en el subministrament d'oxigen a la dona fins que va ser evacuada amb vida en una ambulància cap a l'hospital.Des que els agents de la Policia Nacional comencen la seva formació com a alumnes s'inicien en l'aprenentatge de tècniques de primers auxilis.