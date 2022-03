Enxampen 'in fraganti' un jove i un menor quan fugien amb dos televisors robats, a Llançà

Un caporal fora de servei els va veure prop de l'estació i els van poder detenir abans que marxessin

Actualitzada 28/03/2022 a les 20:09

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys i un menor a qui van enxampar 'in fraganti' quan fugien amb dos televisors robats a Llançà (Alt Empordà). Els fets es remunten al divendres quan agents de la comissaria de Portbou van rebre l'avís d'un robatori en un habitatge del carrer Merlet de Llançà. Un veí havia vist dos homes, vestits de fosc i completament tapats, que sortien de la casa amb diversos objectes. Quan les patrulles hi van arribar, i gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van verificar que se n'havien endut els televisors i altres objectes amagats en bosses. Poc després, un caporal fora de servei va avisar que els havia vist caminant cap a l'estació de tren.Els agents, amb el suport de la Policia Local de Llançà, els van poder localitzar abans que pugessin al tren. En l'escorcoll, els van trobar un passamuntanyes i uns guants de llana negres. Després de fer les comprovacions a la casa, van constatar que els dos lladres havien entrat per la finestra de la cuina després d'aixecar la persiana i van forçar un dels vidres. Un cop dins, ho va regirar tot i van agafar diversos objectes. Entre ells, cables, endolls, dos assecadors de cabell, dos prismàtics i una videoconsola, que van poder retornar al seu propietari.L'arrestat major d'edat, sense antecedents, va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial. El menor serà citat per declarar davant de la Fiscalia de Menors de Girona.