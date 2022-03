Els Mossos investiguen una agressió homòfoba a un jove a l'estació de trens de Girona

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un jove de Girona. Els fets van passar la matinada de dissabte 19 a diumenge 20. La víctima tornava cap a casa pels volts de dos quarts de sis del matí i duia posada una mascareta amb l'arc de Sant Martí. Inicialment pretenia agafar un taxi a l'avinguda Ramon Folch, però no en va trobar de disponible i va decidir tornar cap al barri de Sant Narcís caminant. Quan passava pel Parc Central, dos homes d'entre 30 i 40 anys li van demanar tabac. El jove els va dir que no fumava i va seguir caminant. De cop, un dels agressors li va donar una empenta i acte seguit li van clavar un cop de puny a l'ull.

La pallissa va continuar amb puntades de peu constants i insults com «Maricon de mierda», «No hauries d'haver nascut» i « Et violarem». Al cap d'uns minuts, un membre de seguretat privada de l'estació de trens va sortir a donar suport al jove per tal de protegir-lo. En aquell moment els dos agressors van aturar-se i al veure que arribaven més membres de seguretat van fugir corrent de la zona en direcció l'estació de l'AVE.