Detingut per desvalisar a Castelló una família ucraïnesa que fugia de la guerra

Se l'acusa de vuit delictes de furt al descuit en àrees de servei

Actualitzada 27/03/2022 a les 11:07

La Guàrdia Civil ha detingut a un home i identificat a un altre com a presumptes autors de vuit delictes de furt al descuit en àrees de servei d'autovies, entre ells la comesa a una família ucraïnesa que fugia de la guerra i a la qual van sostreure els 7.000 euros en efectiu que portaven i els pocs objectes de valor amb els quals havien aconseguit sortir del seu país.Segons informa en un comunicat, la família ucraïnesa va relatar als agents que el 3 de març, quan viatjaven en el seu vehicle des d'Ucraïna, van fer una parada en una àrea de servei de l'autopista AP-7 a la província de Castelló.Un grup de cinc individus se'ls van acostar per a indicar-los que tenien una roda punxada oferint-los ajuda. Mentre un d'ells els entretenia, la resta van aprofitar que el vehicle estava obert per a sostreure'ls de l'interior uns 7.000 euros en efectiu, joies, bitllets d'avió, les claus del pis on vivien a Ucraïna i un telèfon mòbil entre altres estris.A més d'aquesta família, la Guàrdia Civil atribueix a aquest grup altres set furts en les àrees de servei de les autovies A-1, A-62 i AP7, la qual cosa dona mostres de la seva mobilitat.Després de seleccionar els seus objectius -sempre viatgers estrangers-, un dels autors despista a una de les víctimes mentre l'altre es desplaça sense ser vist fins al vehicle, furtant bosses, motxilles, carteres, o dispositius electrònics de valor.La informació obtinguda per la Guàrdia Civil ha portat a la detenció del líder del grup en una àrea de servei d'Alfajarín (Saragossa), i a la identificació d'un altre dels integrants d'aquesta banda itinerant.L'elecció de víctimes de nacionalitat estrangera no és per atzar, sinó que trien sempre víctimes estrangeres que es troben en trànsit, per a aprofitar-se de les barreres idiomàtiques que tenen a l'hora de presentar denúncia, així com de les dificultats en el procés judicial, tant per a assistir als judicis com per a reconèixer als autors, en residir les víctimes fora, proporcionant-los així una gran impunitat delictiva.A més, quan consideren que ja han arrasat una zona concreta o quan la presència policial augmenta considerablement, canvien de zona d'actuació.Els autors dels fets són reincidents i compten amb gran quantitat d'antecedents per fets similars. S'especialitzen en aquesta mena de furts per la seva escassa transcendència penal, en tractar-se en la seva majoria de delictes menys greus de furt i delictes lleus de furt.Aquesta operació ha estat dirigida per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de la Comandància de Burgos; les diligències instruïdes han estat lliurades en el Jutjat de Guàrdia de Saragossa.