Demanen de 2 a 15 anys als amos de 6 gossos que van matar a un home a Alacant

La família de la víctima defensa que els gossos ja havien protagonitzat diversos incidents amb ferits en les setmanes prèvies a l'agressió mortal

Actualitzada 27/03/2022 a les 13:01

La fiscalia i l'acusació particular demanen respectivament 2 anys i 3 mesos i 15 anys de presó per a la parella propietària de sis gossos perillosos que van atacar i van causar la mort d'un home de 74 anys a l'octubre de 2016 als afores del Pinoso (Alacant).L'home J.D.P. m. i la dona S.G.A., amos dels gossos creuament American Stanford i Boxer, es sentarán en la banqueta a partir de les 9.30 hores de demà, dilluns, al jutjat penal número 7 d'Alacant acusats d'incomplir les normes de seguretat al no portar morrió, no evitar que els animals sortissin sols al carrer i, a més, mancar de llicència per a tenir aquest tipus de races.El dimecres 26 d'octubre de 2016 els sis gossos catalogats com a races potencialment perilloses van sortir de la seva finca en la pedania El Faldar i van atacar amb gran violència a José S.P., que en aquest moment estava amb la seva esposa.Per uns segons, aquesta última va poder refugiar-se a la seva casa (confrontant) però no així el seu marit, que va ser envestit i va patir mossegades per tot el cos que li van deixar nombroses ferides que li van causar la mort uns dies després a l'hospital d'Elda, deixant vídua i tres filles.La família reflectirà en el judici que els gossos havien protagonitzat diversos incidents amb ferits en les setmanes prèvies a l'agressió mortal i que, «malgrat la perillositat mostrada» i els advertiments que van rebre els amos, aquests van incomplir «les més elementals normes» per a evitar el que després va succeir.Per exemple, passejaven als gossos «solts i sense morrió» i a més no van arreglar la tanca de la seva finca encara que se'ls havia avisat que els animals s'escapaven a l'exterior, segons la qualificació de l'acusació exercida pels afins de José S.P, a la qual ha accedit EFE.Només després de l'atac que va posar fi a la vida de la víctima, els amos van aixecar un muret al perímetre de la seva finca per a evitar que els gossos poguessin sortir novament pel seu compte.Els dos acusats s'havien mudat pocs mesos abans del succés a aquesta finca del Pinoso al costat de la casa de José S.P., i des del principi els animals van exhibir «feresa i perillositat» sense que els amos volguessin adoptar «les mesures de precaució exigibles».Entre els episodis violents que al·lega l'acusació, una al setembre de 2016 a una veïna familiar de l'acusat, qui es va refugiar al seu cotxe davant l'imminent atac dels gossos solts, i una altra el 18 d'octubre a la parella d'aquesta última (un home que viu a prop i que va haver de ser atès en el centre de salut), mentre que també al setembre els gossos es van barallar entre si i un va ser assistit de mossegades per un veterinari.Per part seva, la fiscalia rebaixa la petició de presó a dos anys i tres mesos en apreciar un suposat homicidi per imprudència greu per l'incompliment de les mínimes normes de seguretat i crear un perill real passejant als animals sense lligar ni morrió.A més de les penes de presó, l'acusació demana que la parella indemnitzi amb 150.000 euros a la vídua i amb 20.400 a cadascuna de les tres filles, així com amb 10.449,37 a la conselleria de Sanitat per les despeses mèdiques rebudes per José S.P. abans de morir, xifres que el fiscal situa en 120.000 i 20.000 euros.En paral·lel, la família demanda que l'ajuntament del Pinoso i l'asseguradora Caser assumeixin la responsabilitat civil, en el primer dels casos perquè la policia local va tenir coneixement que els gossos havien causat ferides per mossegada al veí familiar una setmana abans dels fets, el 18 d'octubre, sense fer «res» per evitar que es repetís, i a Caser per una pòlissa amb cobertura de danys d'animals domèstics propietat dels assegurats.