Un menor apunyala a un altre davant d'un institut de Màlaga

Els dos menors, d'uns 16 o 17 anys, es van barallar als afores del centre educatiu

Actualitzada 26/03/2022 a les 11:22

Un jove de 17 anys ha resultat ferit després de ser apunyalat per un altre menor davant d'un institut de Rincón de la Victoria (Màlaga), segons ha informat aquest dissabte a EFE el Servei d'Emergències 112 Andalusia.Els fets van tenir lloc a les 14.55 hores d'ahir quan el 112 va rebre les primeres trucades que alertaven que estava succeint una baralla entre dos menors d'uns 16 o 17 anys, als afores d'un centre educatiu, a la localitat de Torre de Benalgalbón, pertanyent a Rincón.Es va avisar a Policia Local, a la Guàrdia Civil i als serveis sanitaris, que van acudir al lloc per a traslladar al menor, del qual no han transcendit més dades, a l'Hospital Regional de Màlaga, a la capital de la Costa del Sol.Segons el 112, l'agressor, que va propinar una sola punyalada, va fugir del lloc dels fets en els quals va ocórrer aquest succés, que està sent investigat actualment per la Guàrdia Civil.