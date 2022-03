Mor el majoral d'una ramaderia valenciana després de ser cornejat per un bou

L'home, de 41 anys, preparava els bous per a un acte taurí a Castelló de la Plana amb motiu de les Festes de la Magdalena

Lamentamos comunicar el fallecimiento del mayoral de nuestro compañero Vicente Machancoses ayer en la provincia de Valencia. En las labores de campo fue corneado por un toro, ocasionándole la muerte. DEP.#AGL #AsociaciónLidia #GanaderosdeBravo pic.twitter.com/dD59KmFtGq — Aso.Ganaderías Lidia (@asociacionlidia) March 26, 2022

L'Associació de Ramaderies de Lidia ha comunicat aquest dissabte la mort del majoral de la ramaderia valenciana Vicente Machancoses, després de ser cornejat per un bou durant les feines de camp.Segons informa l'Associació al compte de Twitter, la mort del majoral es va produir ahir divendres.La Federació de penyes taurines de Bous al carrer de la Comunitat Valenciana també han traslladat a xarxes socials el seu «més sentit condol» a «la família i la casa Machancoses».Segons publiquen diversos mitjans digitals, l'operari de la ramaderia, de 41 anys, va ser cornejat a la femoral després de ser envestit per un toro a la finca que Machancoses té a Picassent (València).Encara que va ser traslladat a un centre de salut i, posteriorment, a un hospital, no es va poder fer res per salvar-li la vida.