Denunciat penalment un metge sense titulació que treballava en una clínica d'implants capil·lars a Barcelona

Alguns pacients denuncien resultats insatisfactoris o haver patit seqüeles i lesions

Actualitzada 26/03/2022 a les 13:12

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home acusat d'un delicte d'intrusisme professional per exercir de metge sense titulació en una clínica especialitzada en implants capil·lars a Barcelona. Segons ha informat la policia catalana en un comunicat, s'ha aturat l'activitat del metge, que era el principal de la clínica, després de denúncies de clients tant per resultats insatisfactoris de les intervencions com per seqüeles o lesions. A partir de les declaracions de pacients i personal del centre, els investigadors van constatar que el denunciat feia la visita prèvia, la cirurgia i el tractament postoperatori.