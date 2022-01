Mor l'exregidor de Granada José Miguel Castillo després d'un atracament

Castillo ha estat assaltat, víctima d'un robatori i ha rebut un cop que li ha fet caure a terra

Actualitzada 23/01/2022 a les 19:14

Terrible noticia. Mi pésame a sus familiares y amigos. Se marcha un hombre clave en los primeros pasos de la recuperada vida democrática en la ciudad. #Granada le debe muchas cosas que hoy son fundamentales y que empezaron gracias a él. Que la tierra te sea leve, compañero. pic.twitter.com/ci35MX9R6J — Paco Cuenca (@PacoCuenca) January 23, 2022

L'exregidor socialista a l'Ajuntament de Granada José Miguel Castillo Higueras ha mort aquest diumenge a conseqüència del cop que ha patit durant un atracament registrat aquest matí en un carrer del centre d'aquesta capital andalusa.Segons han informat a EFE fonts de la Policia Nacional, que s'ha fet càrrec de la investigació, el succés s'ha registrat sobre les 8 del matí d'aquest diumenge al carrer Sant Antón de Granada.En aquest entorn cèntric, L'exregidor ha estat assaltat i víctima d'un robatori i ha rebut un cop que li ha fet caure a terra.En aquesta caiguda ha patit lesions que li han ocasionat la mort ja en el centre hospitalari al qual ha estat evacuat d'urgències.Les mateixes fonts han precisat que de moment no hi ha detinguts i que la investigació continua activa per a identificar i arrestar al o els responsables, que seran a més acusats d'un possible delicte d'homicidi imprudent.Castillo Higueras va ser regidor de l'Ajuntament de Granada durant 12 anys, entre 1980 i 1992, responsable de l'actual protocol i calendari de festes locals i un impulsor de tradicions com a Sant Cecilio o La Tarasca.L'alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha traslladat el seu condol a la família i en un missatge de Twitter ha destacat que va ser un «home clau» en els primers passos de la vida democràtica de la ciutat.Fonts municipals consultada per EFE han avançat que Cuenca demanarà aquest dilluns a la Junta de portaveus que l'Ajuntament nomeni a Castillo regidor honorari, distinció que no s'ha concedit fins al moment.Comptarà amb el suport del grup municipal del PP, que també ha demanat concedir-li el reconeixement de regidor honorari a títol pòstum.El portaveu popular, César Díaz, ha mostrat el pesar del PP per la tràgica defunció de l'exregidor i ha recordat que la víctima va mostrar una gran sensibilitat pels costums i tradicions de Granada i «va aconseguir enaltir-les al màxim i donar-li la màxima importància».Després de transcendir la mort de l''exregidor, el secretari general del PSOE-A, Juan Espadas, ha expressat a Twitter la seva consternació pel succés, com també ha fet el secretari dels socialistes de la província de Granada i president de la Diputació, José Entrena (PSOE).Entrena ha definit a Castillo Higueras com un referent cultural de la primera etapa de la democràcia i ha traslladat el condol a familiars i afins.