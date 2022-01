La Policia Nacional deté a dos patrons de pasteres a Almeria

Se'ls imputa un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers i a un d'ells també se li afegeix un delicte d'homicidi per l'ofegament d'un dels immigrants

Actualitzada 23/01/2022 a les 11:11

La Policia Nacional ha detingut per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers a dos algerians que presumptament van patronejar pasteres amb 10 i 16 persones a bord, a un dels quals se li imputa també un delicte d'homicidi per l'ofegament d'un dels immigrants.La Comissaria Provincial d'Almeria ha informat que totes dues embarcacions van ser localitzades el passat 17 de gener, la primera amb un motor de 40 CV i la segona, interceptada en les proximitats de Cala Arena, el Cabo de Gata (Almeria), amb un motor de 150 CV.Una vegada comprovat l'estat de salut d'aquests, la Policia Nacional va iniciar una investigació per a identificar a possibles pasteristes, esbrinant que els estrangers van ser traslladats a les platges d'Orà (Algèria), on un a un van pujar en una barca petita, que els va traslladar fins als pots interceptats.En el moment de ser interceptada una de les pasteres per la Guàrdia Civil, un dels integrants va saltar a l'aigua per a intentar aconseguir terra nadant, si bé no va poder aconseguir el seu objectiu i es va ofegar en el trajecte.La Policia Nacional ha destacat que cap de les embarcacions utilitzades per a la realització del trajecte «era adequada», subratllant que mancaven de qualsevol mena d'il·luminació o armilles salvavides, «agreujant-se el perill pel mal estat de la mar».