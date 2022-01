Aquest succés es produeix tres dies després de l'incendi en una residència d'ancians al mateix municipi, en el qual van morir sis interns

Actualitzada 22/01/2022 a les 21:01

Una dona d'avançada edat i el seu fill, d'uns 60 anys, han mort aquesta matinada en un incendi declarat en un habitatge del municipi de Montcada (València), les causes del qual s'investiguen, segons han informat a Efe fonts municipals.El Centre d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha rebut l'avís del succés passats vint minuts de les cinc, i al lloc s'han desplaçat quatre dotacions de bombers, agents de la Policia Local i Guàrdia Civil.El consorci provincial de bombers de València ha informat que el foc s'ha declarat en un habitatge del quart pis de l'edifici, i al lloc s'han mobilitzat dotacions dels parcs de Montcada, Paterna, Burjassot i Pobla de Farnals, i cinc unitats de comandament.Durant les labors d'extinció, s'ha localitzat a l'interior de l'habitatge el cos sense vida de dues persones, mare i fill, i d'un gos, i s'ha evacuat la resta de l'edifici.Fonts municipals han informat que una veïna de l'edifici ha estat atesa per inhalació de fum i ha estat traslladada a l'hospital Arnau de Vilanova a València.Segons ha relatat a Efe l'alcaldessa de Montcada, Amparo Orts, han estat els propis veïns els que iniciat el desallotjament de l'edifici, situat en la plaça Sant Jaume, en detectar el fum i han alertat del succés a les autoritats.Els veïns han informat així mateix que pel que sembla l'home que ha mort en l'habitatge tenia problemes de salut mental, i que la Policia Local havia acudit en diverses ocasions a l'habitatge per discussions entre els membres de la família.Aquest succés es produeix tres dies després de l'incendi en una residència d'ancians d'aquest municipi, en el qual van morir sis interns i altres deu persones van haver de ser hospitalitzades, tres d'elles de gravetat.