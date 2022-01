Es fuga el presumpte assassí d'un jove italià en una discoteca de Lloret

Les autoritats de Roma el van deixar en llibertat per error i la ministra ha hagut de demanar disculpes

Actualitzada 22/01/2022 a les 11:14

El presumpte assassí d'un jove italià en una discoteca de Lloret de Mar (Selva) l'estiu del 2017 està fugit de la justícia, a dos dies perquè se comenci el judici. Segons relata el Diari de Girona (DdG), les autoritats de Roma van deixar en llibertat per error l'home que s'enfronta a cadena perpètua per haver matat el turista. De fet, la pròpia ministra de Justícia d'Itàlia, Marta Cartabia, va reconèixer en una entrevista al lanazzione.it que, «per una sèrie de fets», el processat va quedar en llibertat i «ara l'estan buscant». Cartabia es va posar en contacte amb la família del jove per traslladar-los suport i per explicar-los que l'estan buscant «per tot arreu».El presumpte assassí havia estat quatre anys en presó provisional a Girona, fins que se'l va extradir a Itàlia el novembre passat. Amb tot, Itàlia i Espanya tenen un conflicte a l'hora de saber quina jurisdicció s'ha de fer càrrec del processat. La italiana defensa que ha de ser jutjat a Roma, perquè la víctima és italiana, l'espanyola assenyala que, com que el crim va passar a Lloret de Mar, ha de ser Espanya qui jutgi l'home.