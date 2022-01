Detinguda a Biscaia una dona que s'emportava al seu fill de 4 anys als robatoris

A la dona, que compta amb antecedents, se l'acusa diversos delictes contra el patrimoni i passarà a disposició judicial

Una dona de 32 anys ha estat detinguda en Galdakao (Biscaia) poc després que presumptament cometés dos robatoris i quan circulava en un cotxe sostret en el qual viatjava amb el seu fill de 4 anys, ha informat l'Ertzaintza.Els fets es van iniciar a dos quarts de deu d'aquest divendres quan un veí del barri Urreta de Galdakao va denunciar que una dona havia intentat accedir al seu habitatge saltant a la terrassa i trencant la finestra del bany.Amb la descripció facilitada per la víctima, els agents de la Policia Local de Galdakao van localitzar a la presumpta autora de l'intent de robatori i en el lloc els veïns van relatar a les patrulles de l'Ertzaintza que la dona estava implicada en el robatori d'uns garatges de la zona.Els agents van comprovar que el cotxe en el qual circulava la dona i el seu fill de 4 anys havia estat robat el vespra a Abadiño i van trobar dins dos gossos també robats, així com bicicletes i material informàtic dels quals la implicada no va donar raó de la seva procedència.La dona, que compta amb antecedents per aquesta mena de fets, va ser detinguda per diversos delictes contra el patrimoni i aquest dissabte passarà a disposició judicial.