Valladolid: mor una dona després de no aconseguir atenció médica en una setmana

La familia ha denunciat que no van aconseguir cap ambulància malgrat trucar reiteradament al centre de salut

Actualitzada 20/01/2022 a les 13:50

La família d'una dona de 63 anys que va morir dimarts passat en el seu domicili de Valladolid ha denunciat en el Jutjat de Guàrdia a la sanitat pública de Castella i Lleó (Sacyl) per falta d'assistència mèdica, després d'una setmana de trucades telefòniques al seu centre de salut i sense que li facilitessin una ambulància per a traslladar-la.Així figura en la denúncia presentada per la família, avançada pel diari El Norte de Castilla, i de la qual informa aquest dijous l'associació del Defensor del Pacient, que ha reclamat que la Fiscalia emprengui una investigació per a tractar d'aclarir les circumstàncies en què es va produir aquesta defunció, en entendre que pot existir suposadament una omissió del deure de socors.Va ser el passat 12 de gener quan aquesta dona va començar a trobar-se malament i va telefonar al 112 per a sol·licitar assistència mèdica i li van derivar al seu centre de salut, però en intentar demanar una cita es va trobar que el telèfon estava «sempre comunicant» i va decidir ficar-se al llit per a veure si es recuperava, segons el comunicat enviat per l'associació, que destaca que «li feia mal el braç dret i se li dormia la mà».Després de continuar insistint en els següents dies, fer un test de farmàcia per a descartar la covid -va donar negatiu- i tractar de trobar assistència mèdica en el centre d'especialitats Arturo Eyries, va seguir sense ser atesa, segons figura en la denúncia presentada per la família, del contingut de la qual informa l'associació.L'octogenària mare d'aquesta dona va ser qui va trobar el cos sense vida de la seva filla, després que els fills tractessin de localitzar-la per telèfon i no hi hagués resposta, per la qual cosa va trucar al 112, que no va mobilitzar mitjans sanitaris en entendre que ja es trobava morta per les indicacions de la mare, i després a la Policia, que sí que va mobilitzar un metge del centre de salut Casa del Barco, segons el relat de la família i l'associació.