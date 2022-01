Un home de 80 anys dispara al seu net i a la seva nora i després es lleva la vida

Els fets han passat a l'illa de Formentera i mare i fills han resultat ferits

Actualitzada 20/01/2022 a les 19:45

Un home de 80 anys ha disparat i ha ferit aquest dijous al seu net, de 22 anys, i a la seva nora, de 45, i s'ha llevat la vida amb una arma de foc a l'illa de Formentera, han informat la Guàrdia Civil i el 061.El succés ha tingut lloc sobre les 9.00 en un habitatge en la zona de la Venda des Pi des Català.L'home, de nacionalitat alemanya i resident en aquesta illa, ha mort a l'Hospital de Formentera, on ha ingressat en estat crític amb un tret en el crani.El net, també alemany, ha rebut dos impactes, en una cama i en un braç, i ha estat traslladat amb caràcter urgent en helicòpter a l'Hospital Can Misses d'Eivissa. Roman ingressat en planta, i el seu estat és estable dins de la gravetat, han precisat des de l'Àrea de Salut d'Eivissa i FormenteraTambé ha resultat ferida la seva mare, espanyola, en una extremitat superior, però el seu estat de salut és lleu.La Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació d'aquest succés, ha confirmat que tant els seus agents com la Policia Local de Formentera havien intervingut en diverses ocasions en aquest domicili per conflictes familiars ja que existien males relacions.La Benemèrita no ha pogut confirmar que s'haguessin presentat denúncies prèvies, si bé Ràdio Illa ha informat que la nora havia formalitzat dues per agressions per part del seu sogre.Després de ferir al seu net i la seva nora, l'home s'ha disparat a si mateix en les proximitats del domicili familiar.