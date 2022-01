Mor una jove de 24 anys després de desplomar-se al mig del carrer a Toledo

L'autòpsia es va practicar aquest dijous i determinarà la causa exacta de la mort

Actualitzada 21/01/2022 a les 14:23

Una noia de 24 anys ha mort aquest dimecres a Toledo per mort sobtada al carrer. Els fets haurien tingut lloc a prop de la porta de casa seva a la Ronda de Buenavista número 45. Segons informa ABC, la noia tornava de les seves pràctiques al menjador d'una escola del mateix barri.El síndrome d'Ondine afecta un de cada 200.000 nadons vius. La síndrome d'Ondine, la malaltia que pot provocar la mort sobtada quan dorms.Fins al lloc es van desplaçar agents de la Policia Nacional de Toledo, una UVI mòbil i l'Equip d'Assistència Psicosocial de Creu Roja, però no van poder fer res per reanimar la jove. L'autòpsia es va practicar aquest dijous i determinarà la causa exacta de la mort.