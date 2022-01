Intervenen més de dos tones de haixix en una platja de Riumar

La droga està valorada en el mercat en 4.120.116 euros

Actualitzada 21/01/2022 a les 14:09

Agents de la Guàrdia Civil en col·laboració amb efectius de Mossos d'Esquadra van intervenir el passat 18 de gener una partida d'haixix de 2100 kg en una platja propera a Riumar.La Guàrdia Civil, després d'haver rebut informació que es podria produir un desembarcament d'haixix, va activar un dispositiu de vigilància amb agents de recerca especialitzats en lluita contra el narcotràfic.Aquest dispositiu, va identificar al mar una narcolancha que transportava droga i que deixar-la a la platja. Finalment, els cossos policials van intervenir 2.100 kg d'haixix que es trobaven perfectament embalats en fardells propers als 40 kg de pes.En el moment del transbord de la droga un vehicle policial de Mossos d'Esquadra en servei rutinari va advertir de moviments que li van resultar sospitosos i es van activar altres patrulles que també es van desplaçar al lloc.Unitats del Servei Marítim de la Guàrdia Civil van rastrejar sense èxit el sud de la província per a la localització de l'embarcació que va agafar cap al sud del mediterrani a gran velocitat.Unes hores més tard, agents dels Mossos d'Esquadra van localitzar als voltants dos individus (un de nacionalitat espanyola i un altre de nacionalitat marroquina) presumptament vinculats amb les activitats de desembarcament de l'haixix. Aquests van ser traslladats a les dependències de la Guàrdia Civil i després van ser posats a disposició judicial.En total es van intervenir seixanta (60) fardells d'haixix, amb un pes de 2.100 kg, així com 44 bidons de combustible, amb un total de 880 litres.Les organitzacions criminals solen proporcionar a les embarcacions combustible suficient per poder retornar a la costa nord del continent africà un cop han transportat la droga fins a la província de Tarragona.Investigadors de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil han obert una investigació per identificar les altres persones que van participar a la partida.Les diligències i els detinguts han estat posats a disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 3 en funcions de guàrdia de Tortosa.