Demanen 2 anys i 6 mesos de presó a un professor de Lleida per abusar sexualment d'una alumna

L'acusat hauria aprofitat per fer tocaments a la menor quan va anar a casa seva per recollir uns llibres

Actualitzada 20/01/2022 a les 17:35

Fiscalia demana 2 anys i 6 mesos de presó a un professor de filosofia de l'Institut Màrius Torres per un delicte d'abusos sexuals contra una alumna de 17 anys. L'acusat, de 45 anys, havia estat professor de la víctima durant el primer trimestre de 2018 però els fets van tenir lloc l'agost de 2020. La noia va anar a casa de l'home per recollir uns llibres que aquest li volia regalar i es van posar a parlar. L'acusat va veure que ella es queixava de dolor a l'esquena i la noia li va explicar que tenia una contractura. Aleshores l'home es va oferir per fer-li un massatge i li va demanar que s'estirés al sofà. Hauria estat en aquest moment quan l'acusat va aprofitar per fer-li tocaments i satisfer els seus instints sexuals, segons fiscalia.