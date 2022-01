Demanen 1.324 anys de presó per l'acusat d'haver enganyat 98 menors per tenir-hi relacions sexuals

La fiscalia de Madrid li imputa més de dos-cents delictes de dotze tipus diferents

La Fiscalia de Madrid sol·licita 1.324 anys de presó per a un home acusat d'enganyar a 98 menors -de menys de 16 anys- a través de xarxes socials o de Whatsapp per a mantenir relacions sexuals de diferent naturalesa, per la qual cosa li imputa més de dos-cents delictes de dotze tipus diferents.El judici contra J.A.S. S. començarà dimecres que ve, dia 26, en la Secció Quarta de l'Audiència Provincial de Madrid, ha informat el Ministeri Públic, que subratlla de cara a l'interrogatori dels menors ha demanat que s'adoptin les mesures previstes en la Llei d'Enjudiciament Criminal per a evitar “«a confrontació visual amb l'acusat, utilitzant per a això qualsevol mitjà tècnic que faci possible la pràctica d'aquesta prova».Així es preveu que durant el judici les víctimes declarin per videoconferència o mètodes similars.L'escrit d'acusació del Ministeri Públic explica que l'acusat utilitzava xarxes socials com Instagram i grups de Whatsapp i similars per a contactar amb menors de 16 anys amb la intenció de mantenir trobades sexuals.En algunes ocasions es feia passar per una noia menor d'edat anomenada Lorena amb la qual els menors mantenien converses de naturalesa sexual i, una vegada guanyada la seva confiança, els enviava fotos i vídeos d'una noia menor d'edat nua i masturbant-se i al seu torn, «amb ànim libidinós», sol·licitava als menors que li enviessin imatges similars, la qual cosa alguns feien.Quan havia aconseguit aquest engany el processament buscava mantenir una trobada sexual amb els menors, als qui els proposava fer un trio amb ella i amb un suposat amic seu «que seria el propi acusat», detalla la Fiscalia.D'aquesta manera aconseguia engalipar-los «aprofitant-se de la falta de maduresa de les víctimes, totes elles menors de 16 anys», i després insistia que quedessin directament amb aquest suposat amic per a mantenir relacions sexuals amb ell si és que volien quedar amb Lorena.En alguns casos arribava a oferir diners o regals als menors perquè accedissin a aquest fi, i a vegades tenia l'èxit desitjat, ja que els menors van accedir a mantenir sexe consentit amb J. A. S. S.En altres ocasions l'acusat es presentava en xarxes socials com un jove menor d'edat, aconseguint d'aquesta manera també enganyar menors de 16 anys amb què s'intercanviava missatges de naturalesa sexual i arxius fotogràfics i de vídeo.A través d'aquesta via l'acusat també els proposava quedar per a mantenir una trobada sexual, en alguns casos oferint-los igualment diners o regals.Una altra manera d'actuar era presentar-se directament davant els menors com un home major d'edat, aconseguint igualment la seva confiança i proposant l'intercanvi d'imatges i després quedar.Per tot això la Fiscalia li imputa 98 delictes d'utilització de menor amb finalitats pornogràfics o exhibicionistes o per a l'elaboració de pornografia infantil en la seva modalitat agreujada de menors de 16 anys, a raó de 8 vuit anys de presó per cadascun d'ells, la qual cosa suma 784 anys.El considera culpable també de 15 delictes de prostitució sobre menors de 16 anys, a raó de 15 anys de presó per cadascun d'ells (75 anys en total), així com de cinc delictes d'abusos sexuals a menor de 16 anys amb penetració, a raó de dotze anys de presó per cadascun d'ells (60 anys).També li imputa 8 delictes continuats abusos sexuals a menor de 16 anys amb penetració, a raó de 15 anys de presó per cadascun d'ells (128 anys en total), i tres delictes d'abusos sexuals a menor de 16 anys, a raó de sis anys de presó per cadascun d'ells (18 anys), als quals suma dos delictes continuats d'abusos sexuals a menor de 16 anys, a raó de sis anys de presó per cadascun d'ells (12 anys) i delicte de corrupció de menors (tinença o possessió de pornografia infantil), a raó d'un any..El considera culpable també de 74 delictes de difusió de pornografia a menor d'edat, a raó d'un any de presó per cadascun d'ells, així com de 25 delictes d'exhibicionisme a raó d'un any de presó per cadascun d'ells.Li imputa així mateix 44 delictes de ciberassetjament per via telemàtica a un menor de 16 anys amb utilització d'engany, a raó de dos anys i sis mesos de presó per cadascun d'ells, la qual cosa suma 110 anys de presó, així com un delicte de ciberassetjament per via telemàtica a un menor de 16 anys amb utilització d'intimidació, a raó de dos anys i sis mesos de presó (2,6 anys).També el considera autor de 14 delictes de ciberassetjament per via telemàtica a un menor de 16 anys, a raó de dos anys i sis mesos per cadascun d'ells (35 anys).