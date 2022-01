Un guàrdia de Lleida, condemnat a sis mesos de presó per una baralla en un bar l'any 2018

El ciutadà agredit accepta mig any de presó per atemptat a l'autoritat i haurà d'indemnitzar l'agent amb 6.000 euros

Actualitzada 19/01/2022 a les 12:39

Un guàrdia urbà de Lleida ha estat condemnat per un delicte de lesions a sis mesos de presó per haver actuat de manera «excessiva» en una baralla en un bar, el 28 de febrer de 2018, que va acabar amb dos agents i dos ciutadans ferits. El ciutadà amb qui es va barallar ha estat condemnat a sis mesos de presó, en aquest cas per un delicte d'atemptat a l'autoritat, i haurà d'indemnitzar l'agent amb 5.850 euros, a més de pagar una multa de 900 euros per lesions. Tot i que el ministeri públic demanava inicialment penes més altes per a tots dos, finalment les parts han pactat una rebaixa. Els acusats han reconegut els fets i s'ha evitat el judici que s'havia de fer aquest dimecres a l'Audiència de Lleida.