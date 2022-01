Es presenta conduint i drogat al judici que tenia per conduir sense carnet

L'individu, resident de Logronyo, va donar positiu en totes les drogues que el test de substàncies estupefaents pot detectar

El passat divendres, aproximadament per les 9:·30 hores del matí, la Policia Nacional de Logronyo va detenir a un home que no va respectar un senyal de parada obligatòria i posteriorment descobrir que conduïa sense el permís de circulació.Quan el van aturar, va al·legar que s'havia d'anar de manera urgent per una citació en mitja hora als Jutjats de Logronyo pel mateix delicte comès uns dies abans. A més, després de detenir el vehicle i parlar amb el conductor, van apreciar que aquest podria haver-hi pres substàncies estupefaents, per la qual cosa van decidir realitzar les proves necessàries i de les quals va donar positiu en totes cinc (amfetamines, cànnabis, cocaïna, opiacis i metamfetamines).Finalment, el conductor va ser detingut, el seu vehicle va ser retirat amb la grua i el judici final va haver de ser ajornat fins a la finalització de les diligències penals que li són corresponents.D'altra banda, durant el cap de setmana passat, altres tres persones van ser detingudes per no tenir el permís de conduir. En algun dels casos trobats era la cinquena vegada que això succeïa.