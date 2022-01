Desarticulat un grup que robava material audiovisual a periodistes esportius

S'han detingut tres persones a Ponferrada, les quals han entrat a la presó

Actualitzada 19/01/2022 a les 12:16

La Policia Nacional ha desarticulat un grup itinerant especialitzat en sostreure material fotogràfic i audiovisual a periodistes esportius i ha detingut tres persones a Ponferrada (Lleó) que ja han ingressat a la presó acusades dels delictes de robatori amb força, furt i pertinença a organització criminal .Segons han informat aquest dimecres fonts policials, l'anomenada operació Estadi iniciada el novembre de l'any passat, ha permès fins ara aclarir sis delictes perpetrats per aquest grup criminal que actuava per tota Espanya.Les denúncies s'havien interposat a comissaries de Saragossa, Valladolid, Ponferrada, Burgos, Osca i Madrid.Segons les mateixes fonts, la forma d'actuar dels integrants d'aquesta organització consistia que en finalitzar l'esdeveniment esportiu dos dels arrestats es dirigien a la zona de sortida de la premsa per seleccionar la víctima.Un cop realitzat aquest pas, la seguien fins al vehicle i li punxaven una de les rodes del vehicle mitjançant la col·locació d'un objecte d'acer circular buit, amb un dels extrems esmolat en forma d'agulla, per al desinflament del pneumàtic.Quan el vehicle iniciava la marxa el seguien fins al lloc on estacionava per canviar la roda punxada i era llavors era abordat per un dels detinguts, que es prestava a ajudar-lo, mentre que la resta aprofitava per sostreure-li el material fotogràfic.Altres vegades no dubtaven a trencar els vidres dels turismes per emportar-se el material que poguessin haver deixat al seu interior durant la trobada.El grup desarticulat actuava en partits de futbol i bàsquet de diferents categories i els investigadors han constatat que també s'havien desplaçat a França i Portugal en dates en què se celebraven competicions esportives a aquests països.Ha quedat palès com a conseqüència de la investigació l'«alta itinerància i mobilitat» dels arrestats, especialment a la zona nord d'Espanya.Igualment, han quedat acreditats desplaçaments dels membres de l'organització criminal a Valladolid, Burgos, Ponferrada, Saragossa, Osca, Madrid, Pamplona, ​​Sant Sebastià, Lugo, Manresa, València, Oviedo i Càceres, coincidint amb esdeveniments esportius.En els seus desplaçaments utilitzaven vehicles de lloguer, encara que també es desplaçaven a altres províncies amb avió o ferrocarril.La Policia destaca l'«alt valor» econòmic del material sostret als periodistes que cobreixen aquests esdeveniments esportius –càmeres que poden superar els 12.000 euros– i, en conseqüència, el greu perjudici que els ocasionaven, no només des del punt de vista patrimonial sinó també per poder continuar exercint la seva activitat laboral.Amb la detenció d'aquests individus s'han aclarit fins ara sis delictes, si bé la investigació continua oberta i no es descarta l'existència de més fets de les mateixes característiques que encara no hagin estat denunciats per les víctimes.Els agents han intervingut un bolígraf simulat punxant amb punta d'acer, una punxa d'acer buit, sis telèfons, un vehicle, una pota de cabra, dos tornavisos, una escala i guants.Els detinguts, a qui s'ha incoat a més un expedient administratiu perquè es troba en situació irregular a Espanya, han ingressat a presó per ordre judicial.