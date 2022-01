Detingut un grup criminal que robava cablejat de coure en diverses províncies d'Espanya

Les sostraccions es van fer a plantes fotovoltaiques de Navarra, Lleida, Castelló i Saragossa

Actualitzada 18/01/2022 a les 10:49

La Guàrdia Civil de Navarra ha detingut cinc persones, assentades a Catalunya, pertanyents a un grup criminal dedicat a la sostracció de cablatge de coure i que es dóna per desmantellat després de presumptament actuar a diverses comunitats autònomes.Els detinguts, d'entre 33 i 43 anys, tenen nacionalitat estrangera i estaven assentats a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i se'ls considera autors de robatoris amb força de cablatge de coure comesos a plantes fotovoltaiques a Navarra, Lleida, Castelló i Saragossa.A més, a aquest clan familiar se'ls investiga per pertinença a grup criminal, ha informat la Guàrdia Civil en una nota, en què afegeix que tres persones més han estat investigades per receptació del material robat.Els investigadors van iniciar les indagacions per aclarir els delictes de robatori amb força que s'estaven donant a Navarra i es va iniciar l'operació anomenada Neos Phos perquè hi havia sospites que es trobava darrere un grup criminal que operava de forma molt organitzada a diferents províncies.Les investigacions realitzades van permetre ubicar aquesta organització delictiva a l'Hospitalet de Llobregat i determinar que era un clan familiar d'Europa de l'Est, coordinat en l'execució dels delictes de robatoris amb força.Van detectar el grup a les proximitats d'una planta fotovoltaica, per la qual cosa de manera coordinada amb agents del servei de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil de Barcelona, ​​van establir un dispositiu de control en què van aconseguir interceptar els vehicles ocupats pels detinguts. En un dels vehicles transportaven 1,5 tones de cablatge de coure, que havia estat robat hores abans en una planta fotovoltaica de Lleida.Un cop detinguts i localitzat el lloc des d'on iniciaven els robatoris a l'Hospitalet de Llobregat, es va realitzar una entrada i registre del seu local, a l'interior dels quals es van trobar proves de la seva implicació en els robatoris comesos per les cinc persones detingudes, així com de la destinació final que donaven al material sostret en diverses plantes fotovoltaiques.Al registre domiciliari es van obtenir proves que el material sostret per aquesta organització era recepcionat per una empresa de tractament de residus propera al seu lloc de residència a la localitat de l'Hospitalet de Llobregat; es van realitzar inspeccions que van confirmar la implicació de tres persones, que han estat investigades pel delicte de receptació de material robat.