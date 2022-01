El foc ha quedat controlat cap a les 3.30 hores. Un cop aconseguit, els bombers han revisat i ventilat la resta de pisos superiors. El cos d'emergències hi ha treballat amb sis dotacions.Quan han arribat al lloc els efectius, alguns veïns s'havien autoevacuat, mentre que la resta han estat confinats durant les tasques d'extinció i no hi ha hagut cap altre ferit.Al lloc, també han treballat efectius dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local i tres unitats del SEM.