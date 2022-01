Un noi apunyala el seu pare amb un ganivet a Barcelona

Els Mossos han reduït l'agressor amb una tàser i el SEM l'ha traslladat al Clínic per un possible trastorn mental

Actualitzada 16/01/2022 a les 18:03

Un noi ha apunyalat el seu pare aquest diumenge al migdia en un pis de la carretera de la Bordeta al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Segons ha informat la periodista Anna Punsí a través de Twitter i han confirmat a l'ACN els Mossos d'Esquadra, els fets han passat a les 14:20 hores i fins al lloc s'han desplaçat diversos agents que han enxampat el jove quan baixava les escales de l'edifici amb l'arma a la mà.Segons la policia catalana, estava molt alterat i l'han hagut de reduir amb una pistola tàser. El jove ha estat traslladat a l'Hospital Clínic en una ambulància per un possible trastorn mental. El pare del presumpte agressor té ferides lleus i la seva vida no corre perill.