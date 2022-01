Mor una dona de 92 anys en l'incendi del seu habitatge a Mallorca

Els Bombers han rescatat en parada cardiorespiratòria, amb cremades i intoxicada per fum a l'anciana, però no han pogut fer res per salvar-li la vida

Actualitzada 16/01/2022 a les 18:44

Una dona de 92 anys ha mort aquest diumenge, cremada i per intoxicació de fum, en l'incendi del seu habitatge, ocorregut en la localitat mallorquina de Felanitx.



Els Bombers de Mallorca han rescatat en parada cardiorespiratòria, amb cremades al 50% de superfície corporal i intoxicada per fum, a l'anciana, que ha mort malgrat les maniobres de reanimació cardiopulmonar avançades aplicades pels sanitaris, ha informat el 061.



L'incendi a l'habitatge, situat al carrer del Mar, s'ha declarat sobre tres quarts de dos per causes que s'investiguen.