Detingut el presumpte autor d'un apunyalament a la Corunya

Actualitzada 16/01/2022 a les 17:48

La Policia Nacional ha detingut a un home com a presumpte autor de l'apunyalament a un jove, que segueix en estat greu, a la nit del divendres al dissabte a la Corunya. Tal com van informar a Efe fonts de la investigació.La detenció va tenir lloc al voltant de les nou del vespre d'aquest dissabte, després que els agents iniciessin les perquisicions per a esclarir les causes de l'agressió.Els fets van ocórrer passades les tres de la matinada del dissabte en la cèntrica zona de Orzán, després que tanquessin els locals d'oci nocturn.El jove agredit segueix ingressat a l'UCI del Complex Hospitalari Universitari de la Corunya en estat greu.Les diligències són secretes, segons la mateixa font.