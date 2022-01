La Policia Nacional investiga la mort d'un matrimoni els cossos del qual es van trobar al seu habitatge de Vigo

L'home va ser apunyalat per l'esquena fins a deu vegades i la seva dona estava morta en llit

Actualitzada 15/01/2022 a les 13:36

La investigació policial sobre les causes de la mort d'un matrimoni els cadàvers del qual van ser trobats en el seu habitatge a Vigo (Pontevedra) avança i ja se sap que el cos de l'home presentava entorn d'una desena de ferides d'arma blanca a l'esquena, mentre que la dona estava morta al llit.Fonts pròximes a la investigació han confirmat a Efe que al costat de la dona va aparèixer una caixa de pastilles, sense precisar de quina medicació es tractava.Els agents centren ara les seves perquisicions a conèixer si la dona va assestar diverses punyalades al seu marit i després es va llevar la vida.Les víctimes són un home de 66 anys i una dona de 61, segons han confirmat a Efe fonts pròximes a la invetigació, els cadàvers dels quala van ser trobats per una patrulla desplaçada fins al domicili.Els agents van acudir a l'habitatge de la parella, al número 5 del carrer Álvaro Cunqueiro, al costat de la comissaria de la Policia Nacional, després que la filla del matrimoni truqués als seus pares al no tenir notícies seves des de feia aproximadament deu dies.Els cossos de les víctimes estan pendents de ser sotmesos a les respectives autòpsies que llançaran llum sobre el succeït.L'aixecament dels cadàvers va ser decretat sobre les deu de la nit d'aquest divendres pel Jutjat d'Instrucció 7 de Vigo, en funcions de guàrdia.