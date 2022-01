Ingressat a Castelló el menor que va agredir sexualment a una octogenària

Al noi, de 17 anys, a més dels fets contra l'octogenària, se li imputen altres dos càrrecs per intent de robatori d'un vehicle i per una baralla

Actualitzada 15/01/2022 a les 17:48

El jove de 17 anys detingut per, suposadament, agredir sexualment aquest divendres a una dona de 80 anys a Alacant, després d'escanyar-la i colpejar-la violentament al seu domicili per a robar-li, ha estat ingressat en un centre de menors de Castelló.Fonts del cas han informat a EFE TV que així s'ha decidit després de passar l'arrestat, considerat molt violent, a disposició de la fiscalia de Menors d'Alacant.Al jove se li imputen, a més dels fets contra l'octogenària, altres dos càrrecs en haver estat sorprès pel propietari d'un vehicle que presumptament intentava robar i també per una baralla amb un vianant, a qui va trencar les dents.Els fets van ocórrer a la casa de la víctima, al barri l'alacantí de Carolines Altes, i l'octogenària es troba estable i amb lesions a l'hospital, a l'espera de la seva evolució.Els fets es van conèixer sobre les 10 hores del divendres, quan una dona d'avançada edat va trucar al 091 per a comunicar, amb respiració entretallada, que un home havia irromput al seu habitatge aquesta matinada i li havia colpejat repetidament. També va informar que sagnava per diverses ferides provocades suposadament per l'assaltant.La Policia Nacional va activar el protocol de delictes violents per a assistir a la víctima, que va ser trobada pels agents respirant amb dificultat i sagnant pel cap, per la qual cosa va ser traslladada a un centre sanitari.Pel que sembla, l'agressor li havia agarrat fortament del coll, la va escanyar i la va colpejar al cap fins a deixar-la sense defensa, per a agredir-la sexualment i posteriorment robar-li el seu telèfon mòbil, la seva cartera amb documentació i diverses joies, després de la qual cosa va fugir del lloc.La Policia Nacional va organitzar un dispositiu especial de cerca del presumpte autor, després que la víctima aportés les seves característiques físiques i poc després es va localitzar en uns contenidors davant de l'habitatge de la dona un bat de beisbol ensangonat amb el qual presumptament l'assaltant li hauria colpejat al cap.En un dels controls desplegats, una dotació de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la UPR-Motos va observar a un individu els trets físics del qual coincidien amb els del lladre i, després d'un intent de fugida, va ser interceptat amb la cartera amb la documentació de l'agredida, així com el telèfon mòbil i joies de la seva propietat.