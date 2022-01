El Jutge cita al nuvi de la dona que va segrestar els seus fills per a no vacunar-los a Sevilla

La dona va ser detinguda en lliurar els menors a les dependències judicials després d'endur-se'ls i retenir-los lluny del pare durant un mes

Actualitzada 15/01/2022 a les 11:22

La parella de la dona que va segrestar els seus dos fills, de 12 i 14 anys, per a evitar que fossin vacunats contra la covid, ha estat citat a declarar com investigat pel Jutjat d'Instrucció número 10 de Sevilla el pròxim 24 de gener.Cristina Mariscal Copano va quedar en llibertat provisional el passat 6 de gener i després de prendre-li declaració el titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Sevilla, en funcions de guàrdia, el cas va passar al d'Instrucció número 10 en constar una denúncia ja interposada.El titular del Jutjat d'Instrucció número 10 ja ha aixecat el secret de les actuacions i ha citat al nuvi de la mare com investigat, segons ha confirmat a EFE l'advocat del pare dels menors, Javier Toucedo.Cristina Mariscal Copano des que va ser posada en llibertat provisional no pot comunicar-se amb els seus fills i a més té una ordre d'allunyament de tres-cents metres per un presumpte delicte de sostracció de menors.El progenitor va denunciar el desembre passat que des de feia gairebé un mes no veia als seus fills i culpava a la seva exesposa i mare dels nens d'haver-se'ls endut de la casa de la seva actual parella a Jerez de la Frontera (Cadis), entre altres motius perquè no fossin vacunats.El passat 5 de gener la dona va ser detinguda en lliurar els menors a les dependències judicials de Sevilla i els nens van tornar amb el seu pare.