Quaranta anys de presó per l'assassinat dels seus dos nadons acabats de néixer

La jove, d'Elx, tenia 18 anys quan va tenir els fills que, just en néixer, va posar en una bossa de plàstic tapats amb tovalloles

Actualitzada 14/01/2022 a les 18:31

La Secció Setena de l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat a 40 anys de presó a una jove per l'assassinat dels seus dos bebès nounats, just després de donar a llum en el bany del seu habitatge d'Elx.La sentència, que recull el veredicte de culpabilitat emès per un jurat popular, ha estat notificada aquest divendres a les parts i pot ser recorreguda en apel·lació davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).Els fets van ocórrer el 30 de gener de 2020, quan l'acusada, llavors de 18 anys, es va tancar en el bany del seu domicili, que compartia amb la seva mare, el seu padrastre i el seu germà menor, i va donar a llum, sense sol·licitar cap mena d'ajuda, a dos nadons, segons la resolució judicial, facilitada pel TSJCV.Primer va donar a llum a un bebè i, «amb la intenció de posar fi a la seva vida, o almenys representant-se la possibilitat que això ocorregués i assumint aquest resultat, ho va introduir immediatament en una bossa de plàstic», segons declara provat la sentència.Després va donar a llum a un segon bebè que va ficar en la mateixa bossa amb el primer. Tots dos nounats van morir al no establir-se la funció respiratòria, perquè també es trobaven tapats amb tovalloles.La magistrada que va presidir aquest judici amb jurat ha condemnat a la mare com a autora de dos delictes d'assassinat per traïdoria, «amb la concurrència de la circumstància mixta de parentiu com a circumstància agreujant de la responsabilitat criminal», a sengles penes de 20 anys de presó.Segons la sentència, «els facultatius membres del Servei d'Histopatologia de l'Institut Nacional de Toxicologia van declarar que els nounats no presentaven malformacions congènites, que tenien un grau de maduresa d'acord amb l'edat recollida en l'informe d'autòpsia i sense signes de sofriment fetal».«Per tant, es considera provat que l'acusada en col·locar als nounats dins d'una bossa i tapats amb tovalloles va provocar la seva defunció», assenyala.Entén el tribunal que «en la conducta de l'acusada va concórrer un dol homicida almenys caràcter eventual, conseqüència de l'indiscutible coneixement que va haver de tenir de l'alt grau de probabilitat de mort que es derivava del fet que després de donar a llum als seus fills els fiqués en una bossa i els tapés amb tovalloles».Assenyala també que «no concorren en la conducta» de la jove «circumstàncies eximents o atenuants de la responsabilitat criminal, en haver declarat el Jurat no provat que l'acusada patís una discapacitat intel·lectual que li portés a no conèixer les conseqüències dels seus actes».Respecte a la pena a imposar, exposa l'Audiència d'Alacant, es té en compte no sols la joventut de l'acusada sinó també que hagués d'assumir l'embaràs i el naixement dels bebès sola, sense el suport de la seva parella que, encara que havia convingut amb ella continuar amb l'embaràs, l'havia abandonat en les setmanes prèvies al part.Això unit al fet que la família de la jove «li havia advertit amb insistència» que «era una bogeria que tingués un bebè amb el seu nuvi ja que no tenien manera de mantenir una vida independent», indica la resolució judicial.«Aquestes circumstàncies han de tenir-se en compte per a establir la pena de presó en el mínim possible de vint anys de presó per cada assassinat, més inhabilitació absoluta pel temps de la condemna», assenyala la fallada.