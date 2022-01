Mor un esquiador de 71 anys a Astún en caure per un barranc dins l'estació

És el segon esquiador que mor a l'estació aragonesa en menys d'una setmana

Actualitzada 14/01/2022 a les 19:17

Un esquiador de 71 anys, veí de Barcelona, ha mort aquest divendres després de precipitar-se per un barranc en la zona de Truchas en l'estació d'esquí d'Astún, segons ha confirmat a Efe el director comercial del centre hivernal, Andrés Pita.L'home s'ha precipitat per un barranc en una zona que no comporta especial dificultat i la Guàrdia Civil està investigant el succeït i ha pres declaració a testimonis de la caiguda.Des de l'institut armat han indicat a Efe que s'ha fet càrrec de la recerca l'equip de Policia Judicial de la secció de Muntanya de Jaca i que l'accident s'ha produït «dins de l'estació d'esquí».Aquest és la segona defunció que es produeix en l'estació d'esquí d'Astún després que dimecres passat un jove de 19 anys de Montsó (Osca) caigués també a un barranc en la zona de Truchas quan esquiava fora de pistes.